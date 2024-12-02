В Германии бьют тревогу из-за критичной для ВСУ ситуации на поле боя
Генерал ФРГ Куят заявил, что военная ситуация на Украине критична для США
США не смогли добиться ослабления России, и сейчас украинская армия продолжает постоянно отступать, даже имея в своём распоряжении западное оружие. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире видеоблога Flavio von Witzleben.
«Военная ситуация критична, и с каждым днём она ухудшается, несмотря на то, что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку», — пояснил он.
По его утверждению, Вашингтон пребывает в панике из-за провалившихся планов по крушению России, в США отчётливо понимают, что не смогли ослабить своего главного геополитического конкурента. Белый дом пытался надавить на Москву политически, экономически и на поле боя, однако всё оказалось тщетно, резюмировал Куят.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на материалы Института изучения войны (ISW), сообщил, что Россия поставила Запад перед необходимостью пересмотра своих стратегических подходов в контексте конфликта на Украине. Кремль якобы активно манипулирует международными политическими процессами, стремясь добиться того, чтобы западные страны принимали решения, основанные на российских установках, а не на собственных ценностях и интересах.
ТАСС /Алексей Коновалов