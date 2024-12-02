США не смогли добиться ослабления России, и сейчас украинская армия продолжает постоянно отступать, даже имея в своём распоряжении западное оружие. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире видеоблога Flavio von Witzleben.

«Военная ситуация критична, и с каждым днём она ухудшается, несмотря на то, что с начала конфликта мы поставляем Украине самое современное оружие, оказываем ей финансовую поддержку», — пояснил он.

По его утверждению, Вашингтон пребывает в панике из-за провалившихся планов по крушению России, в США отчётливо понимают, что не смогли ослабить своего главного геополитического конкурента. Белый дом пытался надавить на Москву политически, экономически и на поле боя, однако всё оказалось тщетно, резюмировал Куят.