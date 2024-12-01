Капитан первого ранга высказался о цели для второго удара «Орешником»
Дандыкин: «Миротворцы» Запада на Украине станут законной целью для «Орешника»
Запад вынашивает планы разделить недра и ресурсы Украины, говоря о необходимости присутствия «миротворческого контингента» на территории страны. Об этом рассказал сайту MK.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, подчеркнув, что такая миссия станет законной целью для второго удара «Орешником».
«На Западе уже заговорили о развёртывании на Украине «миротворческого контингента». То есть, они планируют оккупировать Украину, распределить между собой её территории. Черноморское побережье отдать Румынии, западные области — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области вместе с Киевом — Великобритании. Об этих планах стало известно нашей Службе внешней разведки», — пояснил он.
По его словам, раз британцы и немцы сейчас спонсируют Киев, то рано или поздно они попросят компенсацию за свои старания и денежные вливания. А что может отдать Украина? Она способна расплатиться только «натурой»: земля, природные ископаемые, лес, напомнил эксперт. Дандыкин уверен, что если дойдёт до реализации инициативы о «миротворческих силах» на украинской территории, то западной колонизации не избежать. А значит, под второй удар ракет системы «Орешник» могут попасть иностранные военные силы на Украине.
Ранее генеральный директор космической госкорпорации Юрий Борисов в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что «Роскосмос» обладает всеми возможностями, чтобы снабдить Минобороны РФ ракетным комплексом «Орешник» в полной мере.
Telegram / Kandinsky 3.1