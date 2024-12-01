«На Западе уже заговорили о развёртывании на Украине «миротворческого контингента». То есть, они планируют оккупировать Украину, распределить между собой её территории. Черноморское побережье отдать Румынии, западные области — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области вместе с Киевом — Великобритании. Об этих планах стало известно нашей Службе внешней разведки», — пояснил он.

По его словам, раз британцы и немцы сейчас спонсируют Киев, то рано или поздно они попросят компенсацию за свои старания и денежные вливания. А что может отдать Украина? Она способна расплатиться только «натурой»: земля, природные ископаемые, лес, напомнил эксперт. Дандыкин уверен, что если дойдёт до реализации инициативы о «миротворческих силах» на украинской территории, то западной колонизации не избежать. А значит, под второй удар ракет системы «Орешник» могут попасть иностранные военные силы на Украине.