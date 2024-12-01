«Роскосмос» заявил о возможности в полной мере обеспечить Минобороны «Орешником»
«Роскосмос» обладает всеми возможностями, чтобы снабдить Минобороны РФ ракетным комплексом «Орешник» в полной мере. Об этом заявил генеральный директор космической госкорпорации Юрий Борисов в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Что касается высокоточных систем, мы за последние два с лишним года уже нарастили кратно производство этого вида оружия. Что касается «Орешника», у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве», — сообщил он.
Напомним, 21 ноября ВС России впервые применили новый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в ходе конфликта на Украине. Испытание прошло успешно — целью стал один крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске. Удар прокомментировал президент РФ Владимир Путин, заявивший, что атака стала ответом на разрешение Вашингтона Киеву бить американскими ракетами по территории России. К слову, в Вашингтоне говорят, что применение «Орешника» ознаменовало начало «новой ракетной эры».
Kandinsky 3.1 / Life.ru