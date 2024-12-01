«Роскосмос» заявил о возможности в полной мере обеспечить Минобороны «Орешником»

«Роскосмос» обладает всеми возможностями, чтобы снабдить Минобороны РФ ракетным комплексом «Орешник» в полной мере. Об этом заявил генеральный директор космической госкорпорации Юрий Борисов в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Что касается высокоточных систем, мы за последние два с лишним года уже нарастили кратно производство этого вида оружия. Что касается «Орешника», у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве», — сообщил он.