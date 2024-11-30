В США сравнили мощный прилёт «Орешника» по заводу на Украине с «новой ракетной эрой»
WP: Европа оказалась «на пороге новой ракетной эры» из-за запуска «Орешника»
Европа вполне осознаёт угрозу после запуска новейшей российской ракеты «Орешник», которая даже без ядерной боеголовки представляет собой потенциальную опасность для любого европейского государства. Об этом пишет Washington Post, пообщавшись с экспертами.
«Некоторые западные эксперты по вооружениям рассматривают это как первый выстрел в новой европейской гонке вооружений, которая может длиться десятилетиями», — отмечается в материале.
По мнению старшего научного сотрудника гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александра Грефа, сейчас Европа оказалась на «пороге новой ракетной эры». Он указал, что именно применение «Орешника» стало жёстким сигналом со стороны России в адрес Запада и доказало решимость Москвы завершить своей победой боевые действия на Украине.
Сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет заявил изданию, что нельзя относиться несерьёзно к решениям российского лидера Владимира Путина. Специалист напомнил, что несколько «Орешников» способны разнести военные аэродромы и базы практически на всей европейской территории.
Напомним, что 21 ноября Россия провела успешные испытания новой ракеты средней дальности «Орешник» во время боевых действий. Был нанесён разрушительный удар по одному из крупнейших промышленных комплексов в украинском Днепропетровске. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на разрешение США в адрес Киева бить американскими ракетами вглубь России.
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