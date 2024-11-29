«Орешник» разделил мир на до и после, признал финский профессор

Испытания новой российской баллистической ракеты «Орешник» кардинально изменили глобальный баланс сил в мире. Такое мнение высказал геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета в Финляндии Туомас Малинен в своей публикации на платформе Х.

По словам эксперта, продемонстрированные возможности вооружения России, вероятно, не только навсегда изменили ход военных действий, но и повлияли на мировой порядок.