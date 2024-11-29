«Орешник» разделил мир на до и после, признал финский профессор
Профессор Малинен: Запуск российской ракеты «Орешник» навсегда изменил мир
Испытания новой российской баллистической ракеты «Орешник» кардинально изменили глобальный баланс сил в мире. Такое мнение высказал геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета в Финляндии Туомас Малинен в своей публикации на платформе Х.
По словам эксперта, продемонстрированные возможности вооружения России, вероятно, не только навсегда изменили ход военных действий, но и повлияли на мировой порядок.
«В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было», — резюмировал Малинен.
Напомним, что 21 ноября ВС России нанесли удар по объекту ОПК на Украине с помощью ракеты «Орешник» в ответ на применение ВСУ западных ракет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Военный эксперт разъяснил, в каком случае «Орешник» может ударить по союзникам США.
Midjourney / Life.ru