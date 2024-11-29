Военный эксперт разъяснил, в каком случае «Орешник» может ударить по союзникам США

Москва пока что не будет предпринимать серьёзных шагов в отношениях с Вашингтоном, есть надежда, что избранный президент Дональд Трамп сможет исправить ошибки, допущенные Джо Байденом. В ином случае Россия может ударить «Орешником» по союзникам США, заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«...Есть большая надежда на то, что безобразничает уходящая команда Байдена, а Трамп придёт и попытается, по крайней мере, порядок навести и привести к более-менее адекватному состоянию политику Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.

По его словам, перенос боевых действий на территорию союзников США возможен в том случае, если Украину и дальше будут накачивать оружием, позволяя бить вглубь России. В ответ наша страна может нанести серьёзный ущерб, в том числе ядерный.