«Орешник» (ракета)
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29 ноября, 14:03

Военный эксперт разъяснил, в каком случае «Орешник» может ударить по союзникам США

Обозреватель Шлепченко: Россия может ударить «Орешником» по союзникам США

Москва пока что не будет предпринимать серьёзных шагов в отношениях с Вашингтоном, есть надежда, что избранный президент Дональд Трамп сможет исправить ошибки, допущенные Джо Байденом. В ином случае Россия может ударить «Орешником» по союзникам США, заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«...Есть большая надежда на то, что безобразничает уходящая команда Байдена, а Трамп придёт и попытается, по крайней мере, порядок навести и привести к более-менее адекватному состоянию политику Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.

По его словам, перенос боевых действий на территорию союзников США возможен в том случае, если Украину и дальше будут накачивать оружием, позволяя бить вглубь России. В ответ наша страна может нанести серьёзный ущерб, в том числе ядерный.

Эксперт отметил, что «Орешник» можно использовать для поражения военных баз, позиционных районов ПРО и кораблей в портах. По мнению обозревателя, новейшую российскую ракету можно задействовать и для ударов по мостам на границе между Украиной и Польшей.

Эксперт раскрыл, что останется от Киева, если туда прилетит хотя бы два «Орешника». А три?
Эксперт раскрыл, что останется от Киева, если туда прилетит хотя бы два «Орешника». А три?

Напомним, что 21 ноября ВС России нанесли удар по цехам украинского завода «Южмаш» с помощью ракеты «Орешник» в ответ на применение ВСУ западных ракет. Президент Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Также стало известно, что «Орешник» может уничтожать укреплённые объекты на глубине в 4 этажа.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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