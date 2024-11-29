Военный эксперт разъяснил, в каком случае «Орешник» может ударить по союзникам США
Обозреватель Шлепченко: Россия может ударить «Орешником» по союзникам США
Москва пока что не будет предпринимать серьёзных шагов в отношениях с Вашингтоном, есть надежда, что избранный президент Дональд Трамп сможет исправить ошибки, допущенные Джо Байденом. В ином случае Россия может ударить «Орешником» по союзникам США, заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.
«...Есть большая надежда на то, что безобразничает уходящая команда Байдена, а Трамп придёт и попытается, по крайней мере, порядок навести и привести к более-менее адекватному состоянию политику Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.
По его словам, перенос боевых действий на территорию союзников США возможен в том случае, если Украину и дальше будут накачивать оружием, позволяя бить вглубь России. В ответ наша страна может нанести серьёзный ущерб, в том числе ядерный.
Эксперт отметил, что «Орешник» можно использовать для поражения военных баз, позиционных районов ПРО и кораблей в портах. По мнению обозревателя, новейшую российскую ракету можно задействовать и для ударов по мостам на границе между Украиной и Польшей.
Напомним, что 21 ноября ВС России нанесли удар по цехам украинского завода «Южмаш» с помощью ракеты «Орешник» в ответ на применение ВСУ западных ракет. Президент Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Также стало известно, что «Орешник» может уничтожать укреплённые объекты на глубине в 4 этажа.
Kandinsky 3.1 / Life.ru