Песков рассказал, носят ли в Кремле футболки «Крепкий Орешник»

Сотрудники Администрации президента РФ не носят на работе футболки с надписью «Крепкий Орешник». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идёт о футболках с оригинальным дизайном, которые появились в продаже предприимчивых дельцов вскоре после российского ответного удара по Украине новейшим ракетным комплексом.

«Нет, сотрудники администрации в Кремле не ходят в таких футболках», — сказал он журналистам.

Вопрос возник в связи с тем, что ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов появился на заседании Госдумы как раз в подобной футболке с изображением президента РФ и надписью «Крепкий Орешник». Песков отказался развить тему, ссылаясь на то, что обсуждение внешнего вида депутатов — это не первостепенная задача на конференц-колле.