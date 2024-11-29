«Орешник» (ракета)
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29 ноября, 10:19

Песков рассказал, носят ли в Кремле футболки «Крепкий Орешник»

Песков: В Кремле не носят футболки «Крепкий Орешник»

Сотрудники Администрации президента РФ не носят на работе футболки с надписью «Крепкий Орешник». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идёт о футболках с оригинальным дизайном, которые появились в продаже предприимчивых дельцов вскоре после российского ответного удара по Украине новейшим ракетным комплексом.

«Нет, сотрудники администрации в Кремле не ходят в таких футболках», — сказал он журналистам.

Вопрос возник в связи с тем, что ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов появился на заседании Госдумы как раз в подобной футболке с изображением президента РФ и надписью «Крепкий Орешник». Песков отказался развить тему, ссылаясь на то, что обсуждение внешнего вида депутатов — это не первостепенная задача на конференц-колле.

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Напомним, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В результате действий Вооруженных сил России был поражен один из крупнейших промышленных комплексов в украинском Днепропетровске.

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Life.ru

Александр Юнашев
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