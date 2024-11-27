Глава «Роскосмоса» раскрыл, что было после совещания с Путиным по успешному запуску «Орешника»

Президент России Владимир Путин после заявления о запуске ракеты «Орешника» ещё раз поблагодарил её разработчиков на неформальной встрече. Об этом глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал в разговоре со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ответил на вопросы корреспондента Life.ru. Видео © Life.ru

Также Борисов отметил, что проблем с поставками «Орешника» нет, а если возникнут, то будут решены.

«Будут проблемы — будем их решать», — сказал Борисов.