«Орешник» (ракета)
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27 ноября, 15:29

Глава «Роскосмоса» раскрыл, что было после совещания с Путиным по успешному запуску «Орешника»

Глава «Роскосмоса»: Борисов: Проблем с поставками «Орешника» нет

Президент России Владимир Путин после заявления о запуске ракеты «Орешника» ещё раз поблагодарил её разработчиков на неформальной встрече. Об этом глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал в разговоре со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ответил на вопросы корреспондента Life.ru. Видео © Life.ru

Также Борисов отметил, что проблем с поставками «Орешника» нет, а если возникнут, то будут решены.

«Будут проблемы — будем их решать», — сказал Борисов.

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Напомним, 21 ноября Россия использовала новейшую гиперзвуковую ракету «Орешник» и нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш». Президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также упомянул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Путин подчеркнул, что данная атака был лишь ответом на удары ВСУ западными дальнбойными ракетами по территории РФ.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Никольский

Александр Юнашев
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