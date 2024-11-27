Глава «Роскосмоса» раскрыл, что было после совещания с Путиным по успешному запуску «Орешника»
Глава «Роскосмоса»: Борисов: Проблем с поставками «Орешника» нет
Президент России Владимир Путин после заявления о запуске ракеты «Орешника» ещё раз поблагодарил её разработчиков на неформальной встрече. Об этом глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал в разговоре со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ответил на вопросы корреспондента Life.ru. Видео © Life.ru
Также Борисов отметил, что проблем с поставками «Орешника» нет, а если возникнут, то будут решены.
«Будут проблемы — будем их решать», — сказал Борисов.
Напомним, 21 ноября Россия использовала новейшую гиперзвуковую ракету «Орешник» и нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш». Президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также упомянул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Путин подчеркнул, что данная атака был лишь ответом на удары ВСУ западными дальнбойными ракетами по территории РФ.
ТАСС / POOL / Алексей Никольский