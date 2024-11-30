Пушилин: «Орешник» позволил дать Западу нужный сигнал

Новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» подала нужный сигнал западным странам, считает глава ДНР Денис Пушилин. Это мнение он высказал на съезде донецкой региональной общественной организации «Молодая республика», который состоялся в Ростове-на-Дону в субботу.

«Что касается вооружения, наша страна не имеет права стоять на месте, нужно опережать. Игра вдолгую, которой руководствуется наш президент, заставляет смотреть, какие угрозы могут быть и сколь безумны сейчас некоторые руководители западных стран», — сказал Пушилин.

Пушилин отметил, что на Западе ставятся на карту вещи, которые ранее казались немыслимыми.

«Вряд ли наш президент ставил целью удивить украинское руководство. С ними не считаются даже их западные кураторы. Но западным странам дать нужный сигнал получилось. Это было целью, и я считаю, что она достигнута», — сказал он, отвечая на вопрос, много ли у РФ такого вооружения как «Орешник», которым можно было бы удивить Украину.

Он также добавил, что западные системы ПВО не способны перехватывать такие ракеты малой и средней дальности. По его словам, наличие такого оружия внушает уверенность в том, что не потребуется делать крайний шаг и применять ядерное оружие.