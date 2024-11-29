Россия поставила Запад перед необходимостью пересмотра своих стратегических подходов в контексте конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на материалы Института изучения войны (ISW).

В материале указано, что Кремль якобы активно манипулирует международными политическими процессами, стремясь добиться того, чтобы западные страны принимали решения, основанные на российских установках, а не на собственных ценностях и интересах. Таким образом, Москва пытается перенаправить глобальный дискурс и добиться того, чтобы решения, касающиеся Украины, принимались в рамках её политической и военной реальности.

Этот подход сравнивается с советским методом «рефлексивного контроля», который использовался для манипуляции восприятием противников. В контексте текущего конфликта это проявляется в том, как Запад принимает во внимание возможные действия России, прежде чем выделять Незалежной новое вооружение.

В этих условиях США и ЕС вынуждены учитывать потенциальные последствия для собственной безопасности, создавая так называемое «обратное давление» в принятии решений.