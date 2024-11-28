Военный эксперт назвали срок, по истечении которого Запад решится на эскалацию

Запад может решиться на эскалацию через две недели. Об этом в разговоре с Life.ru заявил военный эксперт и полковник Михаил Тимошенко.

«Они хотели бы, конечно, убедиться в том, что этот «Орешник», который прилетел по заводу в Днепропетровске, не один, а что их у нас уже целая серия. Но мы-то этого сделать пока не можем, это же испытатели. Испытания были. И об этом Путин ясно сказал. От испытаний до серии достаточно большой шаг», — заявил Тимошенко.

Он также подчеркнул, что от испытания ракеты «Орешник» до выпуска целой серии достаточно большой шаг. Для выпуска нужен специальный завод твердотопливных ракет.

Ситуацию также прокомментировал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он заявил, эскалация наступит после определённого действия, а не после недавних заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова. Кроме того, Россия может дойти до такой степени, что начнёт наносить удары по Европе, а также докажет Америке, что она «не неуязвимая».