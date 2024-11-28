Военный эксперт назвали срок, по истечении которого Запад решится на эскалацию
Военный эксперт Тимошенко: Запад решится на эскалацию через две недели
Запад может решиться на эскалацию через две недели. Об этом в разговоре с Life.ru заявил военный эксперт и полковник Михаил Тимошенко.
«Они хотели бы, конечно, убедиться в том, что этот «Орешник», который прилетел по заводу в Днепропетровске, не один, а что их у нас уже целая серия. Но мы-то этого сделать пока не можем, это же испытатели. Испытания были. И об этом Путин ясно сказал. От испытаний до серии достаточно большой шаг», — заявил Тимошенко.
Он также подчеркнул, что от испытания ракеты «Орешник» до выпуска целой серии достаточно большой шаг. Для выпуска нужен специальный завод твердотопливных ракет.
Ситуацию также прокомментировал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он заявил, эскалация наступит после определённого действия, а не после недавних заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова. Кроме того, Россия может дойти до такой степени, что начнёт наносить удары по Европе, а также докажет Америке, что она «не неуязвимая».
«Эскалация происходит не после заявлений, а после действий. Заявления могут быть любые. Трамп сказал, что он за 24 часа закончит войну на Украине. Заявления часто не совпадают с действиями. Поэтому все зависит от действий, какие действия будут от нас. Лавров прав в том, что терпение у русского народа большое, но оно когда-нибудь кончается», — сказал Литовкин.
Напомним, что Лавров, говоря об ударах американскими ракетами ATACMS по Брянской области, вспомнил несколько пословиц. Таким образом он намекнул Западу, что российское терпение не бесконечно. 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины была выпущена новейшая ракета «Орешник» в ответ на удары ВСУ западными ракетами по Брянской области. Снаряд летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО.
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