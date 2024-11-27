Лавров рассказал, какую пословицу о русском народе должны держать в мозгах западные чиновники
Лавров пословицами прокомментировал ответ России на удары западными ракетами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об ударах американскими ракетами ATACMS по Брянской области, вспомнил несколько пословиц. Дипломат заявил, что терпение России обязательно закончится, если его будут долго испытывать.
«Терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, завершается», — сказал министр журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в кулуарах российско-казахстанского саммита в Астане.
Лавров также отметил, что у нас есть много пословиц, которые отражают характер русского народа: семь раз отмерь — один раз отрежь, Господь терпел и нам велел. При этом глава МИД посоветовал западным чиновникам держать в мозгах пословицу «русский мужик долго запрягает, но быстро едет».
Ранее глава МИД России заявил, что ситуация на фронте свидетельствует о том, что до дипломатического урегулирования на Украине ещё далеко. Лавров также подчеркнул, что США и их союзники продолжают стремиться к стратегическому поражению Москвы. Он добавил, что все предупреждения об адекватном ответе на такие провокации были проигнорированы. Напомним, 21 ноября Армия России применила новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами западного производства. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о страхе Зеленского из-за ответа России. Канцлер Германии Олаф Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике».
Life.ru