Лавров рассказал, какую пословицу о русском народе должны держать в мозгах западные чиновники

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об ударах американскими ракетами ATACMS по Брянской области, вспомнил несколько пословиц. Дипломат заявил, что терпение России обязательно закончится, если его будут долго испытывать.

Лавров также отметил, что у нас есть много пословиц, которые отражают характер русского народа: семь раз отмерь — один раз отрежь, Господь терпел и нам велел. При этом глава МИД посоветовал западным чиновникам держать в мозгах пословицу «русский мужик долго запрягает, но быстро едет».