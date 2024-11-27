Глава комитета НАТО Роб Бауэр, призвавший к превентивным ударам по территории России, — «просто тупой», не стал стесняться выражений бывший офицер армии США Станислав Крапивник, оценивая заявление военного чиновника. По его словам, адмирал пытается спровоцировать ядерную войну.

Военный эксперт подчеркнул, что среди «ястребов» НАТО много высокопоставленных чиновников, которые отличаются не профессионализмом, а скандальными заявлениями. Тем не менее, попытка спровоцировать Россию окажется фатальной для Запада, уверен он.

«Даже если Москва уничтожена, «Мёртвая рука» — это система страховки, чтобы от них ничего не осталось. У России достаточно большие резервные силы, которые рассредоточены по железным дорогам, по рекам, по трассам, по подводным лодкам, и их хватит, чтобы стереть весь Запад с этого белого света», — заявил собеседник «Царьграда».