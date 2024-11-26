Нападение спланировано. Для чего Роб Бауэр обозначил готовность НАТО первым ударить по России

В НАТО заговорили о пересмотре своей «оборонительной» миссии, решив назвать всё своими словами. «Возможность нанесения превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооружённого конфликта со странами альянса» озвучил на конференции в Брюсселе глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

— Грамотнее поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападёт. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые против нас, и мы должны нанести первый удар, — сказал западный чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (слева направо) Фото © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывание фразой: «Все приличия уже отброшены, и истинные намерения оглашаются уже публично». Глава СВР Сергей Нарышкин прокомментировал нежелание Запада отказываться от своей гегемонии их готовностью к самоуничтожению по принципу «Умрите вы сегодня, а мы — завтра».

Реакция на ракеты «Орешник»

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Бауэр обозначил позицию ястребиного крыла Запада, которое считает, что нужно пуститься во тяжкие и, скажем так, не доводить ситуацию до того, как Россия ответит.

— То есть это эмоциональная реакция после удара новой ракетной системой «Орешник» по Днепропетровску 21 ноября. Она связана с тем, что мы знаем, куда и что полетит. Если бы в США решили бить по РФ на самом деле, то мы бы уже увидели соответствующие мероприятия по приготовлению к нанесению этого удара. Система предупреждения ракетного нападения, кстати, позволяет это сделать, — отметил Леонков.

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

При этом эксперт отмечает, что концепция превентивного удара всегда присутствовала в ядерной доктрине Соединённых Штатов Америки. Сейчас у стран Европы, кроме Франции, нет права принимать решение о ядерном ударе. Главная роль в планировании и принятии решения на применение ТЯО принадлежит главе США. В критических ситуациях оно может предоставляться верховному главнокомандующему ОВС НАТО или командующему объединённым командованием ВС США на европейском ТВД. Стоит отметить, что организация единого планирования применения стратегических наступательных сил США и тактических ядерных сил НАТО возложена на объединённое стратегическое командование (ОСК) ВС США при участии Группы ядерного планирования НАТО и представителей Франции и Британии.

— Даже британцам, которые имеют собственное ядерное оружие, разрешение даёт американский офицер, который находится на борту атомной подводной лодки. Поэтому заявление адмирала Бауэра — маркер на применение новейшей ракетной системы «Орешник» и того, как мы собираемся использовать его и дальше, — полагает военный эксперт Алексей Леонков. — Это реакция, которая сейчас присутствует в штабах НАТО и в США.

Условно говоря, если в британском парламенте проголосуют за то, чтобы нанести превентивный ядерный удар, то англичане не смогут сделать это самостоятельно, если американские офицеры не дадут на это добро. В каждой подводной лодке (в Британии их четыре) в штатном расписании присутствует американский офицер, который отвечает за запуск ядерных ракет. У него есть коды, ключи, которые он получает из командного центра, он может привести ЯО в боевое положение, если на это дал разрешение Вашингтон.

Хорошая мина при плохой игре

В НАТО смирились с проигрышем своих прокси-сил в лице киевского режима, который был попыткой решить окончательно русский вопрос любыми средствами, отмечает Леонков. Серьёзно выходить на эскалацию с нами, в том числе на ядерную эскалацию, Запад на самом деле не готов. США нужно сохранить лицо, сохранить статус-кво, что они великая западная цивилизация, обладающая большой военной силой и ядерным арсеналом, уверен военный эксперт.

В НАТО смирились с проигрышем своих прокси-сил в лице киевского режима. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

— Поэтому Роб Бауэр и заявляет, что нужен превентивный удар. Было бы чем и когда. Пока этого нет. Но не стоит, как говорится, списывать его слова только на эмоции. Потому что, раз такие безголовые настроения царят в штабах НАТО, нужно со всей серьёзностью подходить к следующему ответному удару, который Россия будет наносить после того, как крылатые ракеты Storm Shadow ударили по Курской области, — говорит военный эксперт Леонков.

Почему Роб Бауэр предложил нанести превентивный удар по России

Почему об этом открыто заговорили председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр и представитель Нидерландов — страны, которая вырабатывает и проводит очень жёсткую антироссийскую политику?

— Нидерланды выступали в качестве одного из идеологов создания коалиции, которая поможет Украине в образовании военно-воздушных сил на базе F-16. Сейчас именно эта страна переводит дискуссию на возможность нанесения превентивных высокоточных ударов. Но ничего нового в этом нет. Достаточно вспомнить министра обороны США Джеймса Шлезингера, который ещё в 1973 году обнародовал концепцию обезглавливающего удара в качестве основы ядерной политики Штатов, предполагающую нанесение высокоточных ударов по СССР, — напомнил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

Речь идёт об ударе ядерным оружием по объектам критически значимой военной инфраструктуры, а также пусковых шахтовых установок и всех стратегических элементов системы раннего предупреждения. Именно это предполагалось ещё в семидесятых годах в качестве основного первого такта в рамках прямого противостояния с Советским Союзом.

Роб Бауэр выступает лоббистом будущей войны НАТО с Россией

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр лоббирует интересы американского ВПК. Фото © ТАСС / ЕРА / YONHAP

По мере продвижения НАТО и развития инфраструктуры блока в нашем приграничье эти идеи усиливаются и во многом трансформируются. Это обусловлено тем, что в зоне СВО Запад опробовал против России РСЗО HIMARS, высокоточные ракеты ATACMS дальностью 300 километров, объясняет Степанов.

— Все западные ракетные комплексы активно поставляются в страны Балтики, Финляндия планирует закупить подобные системы. Весь восточный фланг НАТО сейчас насыщается крайне активно подобным наступательным вооружением. Ну и плюс к этому США уже озвучили планы развернуть американскую гиперзвуковую систему класса «земля – земля» большой дальности Dark Eagle / LRHW, а также пусковые установки, в том числе Typhon, предназначенную для запуска крылатых ракет Tomahawk, которая имеет возможность оснащения специальной боевой частью ядерной боеголовки мощностью до 150 килотонн. Это нужно рассматривать в совокупности с продолжением закупок стран Восточного фланга НАТО и Северной Европы F-30 и F-35, то есть нужно понимать, что создаётся серьёзная угроза — комбинированные системы сухопутного и военно-воздушного базирования, — считает эксперт.