Рябков: США и НАТО близки к признанию участниками конфликта

США и НАТО на грани признания себя полноценными участниками вооружённого конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RT.

«Скоро не останется другого выбора, кроме как признать США и НАТО полноценными участниками конфликта», — отметил дипломат.

Запад, по мнению Рябкова, живёт в опасных иллюзиях о возможности стратегической победы над Россией. Однако нашу ядерную державу, подчеркнул он, невозможно одолеть.