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27 ноября, 13:16

Рябков: США и НАТО близки к признанию участниками конфликта

США и НАТО на грани признания себя полноценными участниками вооружённого конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RT.

«Скоро не останется другого выбора, кроме как признать США и НАТО полноценными участниками конфликта», — отметил дипломат.

Запад, по мнению Рябкова, живёт в опасных иллюзиях о возможности стратегической победы над Россией. Однако нашу ядерную державу, подчеркнул он, невозможно одолеть.

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Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что в альянсе рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае эскалации конфликта. Он добавил, что странам НАТО необходимо укреплять противовоздушную оборону, усиливать системы высокоточных ударов и восполнять запасы вооружений. В ответ на это заявление министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что обсуждая возможность атак на территорию России, НАТО игнорирует все приличия.

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Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Марина Фещенко
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