«Срочно»: Пентагон предложили перекрасить в «цвет дурдома»
Шеремет: Заявление США о ядерном обмене превращает Пентагон в «дурдом»
Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление официального представителя Минобороны США, которое касалось возможности обмена ядерными ударами между странами. Об этом пишет РИА «Новости».
Шеремет охарактеризовал высказывание как «сумасшествие» и предложил символически отразить «неадекватность» США, перекрасив здание Пентагона в ярко-жёлтый цвет, аналогичный тому, который часто использовали для психиатрических лечебниц в дореволюционной России.
«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрёл статус полноценного дурдома. Поэтому его стены нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишённых яркий жёлтый цвет», — отметил депутат.
Такое мнение было высказано в контексте заялений контр-адмирала Томаса Бьюкенена, который в рамках интервью для Стратегического командования США отметил, что Вашингтон готов рассматривать обмен ядерными ударами с сохранением части своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников.
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