«Срочно»: Пентагон предложили перекрасить в «цвет дурдома»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление официального представителя Минобороны США, которое касалось возможности обмена ядерными ударами между странами. Об этом пишет РИА «Новости».

Шеремет охарактеризовал высказывание как «сумасшествие» и предложил символически отразить «неадекватность» США, перекрасив здание Пентагона в ярко-жёлтый цвет, аналогичный тому, который часто использовали для психиатрических лечебниц в дореволюционной России.

«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрёл статус полноценного дурдома. Поэтому его стены нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишённых яркий жёлтый цвет», — отметил депутат.