В Пентагоне назвали условие обмена ядерными ударами
В Пентагоне допустили обмен ядерными ударами с сохранением части арсенала
США могут рассматривать такой сценарий обмена ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания угроз. Такое заявление сделал контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования, выступая на форуме в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты не стремятся к ядерному обмену, однако в случае его необходимости, они будут действовать в условиях, которые наиболее выгодны для страны. Бьюкенен отметил, что для США критически важно сохранить часть своих стратегических вооружений. Это необходимо для того, чтобы продолжать обеспечивать сдерживание и поддерживать глобальное лидерство.
«Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — сказал он.
Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновлённую ядерную доктрину страны. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Кроме того, Москва оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. В Кремле объяснили, что документ был актуализирован из-за текущей обстановки.
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