В Пентагоне назвали условие обмена ядерными ударами

США могут рассматривать такой сценарий обмена ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания угроз. Такое заявление сделал контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования, выступая на форуме в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты не стремятся к ядерному обмену, однако в случае его необходимости, они будут действовать в условиях, которые наиболее выгодны для страны. Бьюкенен отметил, что для США критически важно сохранить часть своих стратегических вооружений. Это необходимо для того, чтобы продолжать обеспечивать сдерживание и поддерживать глобальное лидерство.