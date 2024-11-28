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28 ноября, 05:17

Российский МИД предупредил, чем обернётся передача ядерного оружия Украине

Рябков: Передача ядерного оружия Киеву ведёт к неуправляемой эскалации конфликта

Решение о передаче Украине ядерного оружия — шаг, который приведёт к неконтролируемому разрастанию конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая ещё сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта»,сказал он в беседе с РИА «Новости».

Те, кто делает подобные заявления, «безответственные лица», подытожил Рябков.

Песков назвал идею передачи Киеву ядерного оружия крайне экстремистской
Песков назвал идею передачи Киеву ядерного оружия крайне экстремистской

Напомним, что ранее в Конгрессе США вынесли предостережение Джо Байдену по вопросам о потенциальной передаче ядерного оружия Киеву.

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Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Михаил Киреев

Мария Любицкая
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