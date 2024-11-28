Российский МИД предупредил, чем обернётся передача ядерного оружия Украине
Рябков: Передача ядерного оружия Киеву ведёт к неуправляемой эскалации конфликта
Решение о передаче Украине ядерного оружия — шаг, который приведёт к неконтролируемому разрастанию конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая ещё сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Те, кто делает подобные заявления, «безответственные лица», подытожил Рябков.
Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Михаил Киреев