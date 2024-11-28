Российский МИД предупредил, чем обернётся передача ядерного оружия Украине

«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая ещё сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — сказал он в беседе с РИА «Новости».