Песков назвал идею передачи Киеву ядерного оружия крайне экстремистской
Идея передать Киеву ядерное оружие является безответственной и крайне экстремистской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряжённости, есть такой крайне экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится к этому крайнему экстремистскому флангу», — сказал представитель Кремля.
По его мнению, такие инициативы исходят от людей, которые плохо понимают реальность и не чувствуют ни толики ответственности.
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