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26 ноября, 09:33

Песков назвал идею передачи Киеву ядерного оружия крайне экстремистской

Идея передать Киеву ядерное оружие является безответственной и крайне экстремистской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряжённости, есть такой крайне экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится к этому крайнему экстремистскому флангу», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, такие инициативы исходят от людей, которые плохо понимают реальность и не чувствуют ни толики ответственности.

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Напомним, ранее в Конгрессе США предостерегли Джо Байдена от передачи ядерного оружия Киеву.

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Александра Вишнякова
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