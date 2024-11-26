Песков назвал идею передачи Киеву ядерного оружия крайне экстремистской

Идея передать Киеву ядерное оружие является безответственной и крайне экстремистской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряжённости, есть такой крайне экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится к этому крайнему экстремистскому флангу», — сказал представитель Кремля.