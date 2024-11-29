Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, ведя войну чужими руками. В интервью газете The Daily Telegraph он заявил, что Украина не получает достаточной поддержки для эффективного противостояния.

«Мы ведём войну чужими руками, но не даём тем, чьими руками мы её ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», — подчеркнул Джонсон.

Политик также отметил, что Лондон несёт «моральную ответственность» за положение Незалежной, ссылаясь на Будапештский меморандум. По его словам, Великобритания и США, подписавшие этот документ, фактически «лишили Украину ядерного оружия», которое, как он утверждает, могло бы быть использовано сегодня.

Экс-премьер предложил свой взгляд на будущее урегулирование конфликта, предполагая, что для этого может понадобиться ввод «многонациональных европейских сил». Он также подчеркнул, что без участия Великобритании и её вооружённых сил создание таких сил невозможно.

Он отметил, что Западу не стоит отправлять боевые части на Украину, «воевать против россиян», допустив, однако, что европейские соединения могут «патрулировать границу и помогать украинцам».