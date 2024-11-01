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1 ноября, 19:03

«Опасный фрик»: Медведев дал Борису Джонсону тревожную характеристику

Медведев: Борис Джонсон — опасный фрик, который действует вопреки интересам мира

Бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона можно охарактеризовать как «опасного фрика», уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом от британского политика исходит серьёзная угроза, так как он подрывает основы безопасности в Европе, добавил председатель «Единой России».

«Борис Джонсон — вообще такой любопытный персонаж, я бы его охарактеризовал как опасного фрика, ну, достаточно на него посмотреть, чтобы всё о нём понять», — поделился Медведев в интервью RT.

Зампред СБ подчеркнул, что экс-премьер действует вопреки интересам мира в Европе и активно проталкивает антироссийскую позицию. Кроме того, именно он помешал Москве и Киеву договориться об урегулировании конфликта в самом начале спецоперации.

«А потом фьють — и его не стало», — заключил Медведев.

Борис Джонсон заявил, что Украина нуждается в массовой мобилизации
Борис Джонсон заявил, что Украина нуждается в массовой мобилизации

Напомним, что о решающей роли экс-главы консерваторов в срыве мирных переговоров РФ и Украины заявил лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Впрочем, сам Джонсон назвал обвинения в свой адрес «российской пропагандой».

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X / Boris Johnson

Илья Пушкарев
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