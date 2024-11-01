«Опасный фрик»: Медведев дал Борису Джонсону тревожную характеристику

Бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона можно охарактеризовать как «опасного фрика», уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом от британского политика исходит серьёзная угроза, так как он подрывает основы безопасности в Европе, добавил председатель «Единой России».

«Борис Джонсон — вообще такой любопытный персонаж, я бы его охарактеризовал как опасного фрика, ну, достаточно на него посмотреть, чтобы всё о нём понять», — поделился Медведев в интервью RT.

Зампред СБ подчеркнул, что экс-премьер действует вопреки интересам мира в Европе и активно проталкивает антироссийскую позицию. Кроме того, именно он помешал Москве и Киеву договориться об урегулировании конфликта в самом начале спецоперации.