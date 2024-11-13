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12 ноября, 22:29

Захарова оценила слова Джонсона об отправке британских военных на Украину

Захарова назвала Джонсона маргиналом из-за слов о британских военных на Украине

Лондон уже не первый год блокирует любые попытки найти политико-дипломатические развязки украинского конфликта. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об отправке британских войск на Украину.

«Британия уже не первый год вовлечена антироссийскую деятельность: соучастие в терактах, представление киевскому режиму данных для наводки ударов, направление сотрудников спец служу для координации боевых и террористских акций против России, поставка вооружений и финансирование терроризма», — сказала Захарова в беседе с газетой «Известия».

По словам дипломата, Британия ходит в передовиках антироссийской торгово-санкционной войны. К тому же, Джонсон лично приезжал в Киев, чтобы отговорить Владимира Зеленского от переговоров с Москвой, напомнила Захарова. Теперь же бывший премьер продолжает провокации, ведь «другого не умеет». Подобными заявлениями Джонсон представляет не британский народ, а агрессивную часть политиканов и собственную маргинальность, подытожила представитель МИД РФ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что пришедшие к власти в Британии лейбористы смогли ухудшить отношения с Украиной. Основная претензия Киева заключается в отказе нового премьера Кира Стармера поставлять крылатые ракеты Storm Shadow украинским военным, как это делал его предшественник Риши Сунак.

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Telegram / МИД России

Артур Лапсаков
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