Пришедшие к власти в Британии лейбористы смогли ухудшить отношения с Украиной

После прихода Лейбористской партии к власти в Великобритании отношения Лондона с Киевом заметно ухудшились, сообщает газета The Guardian, ссылаясь на источники в украинском правительстве.

Основная претензия Украины заключается в том, что премьер-министр Кир Стармер отказался поставлять новые крылатые ракеты Storm Shadow украинским военным, как это делал его предшественник Риши Сунак. Кроме того, украинская сторона недовольна ограничениями на использование британского оружия, которое нельзя применять даже против целей в Крыму.

Также издание указывает, что за пять месяцев с момента вступления в должность Стармер ни разу не посетил Киев, несмотря на обсуждения возможного его визита с августа. По словам собеседника газеты, премьер неоднократно откладывал поездку и не готов к решительным шагам.

На встрече Стармера и Зеленского в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште стороны не достигли договорённости по поставкам новых партий Storm Shadow.