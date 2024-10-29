Стармер пробил дно Сунака с рекордно быстрым падением рейтинга в Британии

Лидер Британского Правительства Кир Стармер стал первым премьером, чей рейтинг обрушился так стремительно с момента прихода к власти в начале июля. Такие данные приводит газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование.

С июля одобрение действий Лейбористской партии рухнуло на 49 пунктов и теперь достигло показателя в минус 38 пунктов. Настолько печального рейтинга не показывал даже прежний премьер Риши Сунак. Для сравнения: Тони Блэр в 1997 году за три месяца у власти достиг 46 пунктов. Так динамично не падала статистика Дэвида Кэмерона, который был у власти с 2010 по 2016 год. Исследователи считают, что случай Стармера беспрецедентный. Такое падение объясняют отменой топливных выплат, досрочным освобождением осуждённых и скандальных подарков, оплаченных донорами Лейбористской партии.