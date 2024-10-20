Премьер Британии Стармер выразил обеспокоенность после покушения на Нетаньяху

Попытка покушения на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встревожила главу британского кабмина Кира Стармера. Об этом лидер лейбористов заявил еврейскому коллеге в телефонном разговоре 19 октября.

«Премьер-министр сообщил, что был встревожен, узнав о беспилотном летательном аппарате, запущенном сегодня утром в сторону дома Нетаньяху», — приводит детали разговора пресс-служба Стармера.

Затем политики обсудили ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара и шансы на возвращение удерживаемых заложников, а также сошлись во мнении о важности завершения конфликта в Ливане дипломатией. В завершение премьеры затронули вопрос доставки в Газу гуманитарной помощи.