Премьер Британии Стармер выразил обеспокоенность после покушения на Нетаньяху
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © gov.uk
Попытка покушения на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встревожила главу британского кабмина Кира Стармера. Об этом лидер лейбористов заявил еврейскому коллеге в телефонном разговоре 19 октября.
«Премьер-министр сообщил, что был встревожен, узнав о беспилотном летательном аппарате, запущенном сегодня утром в сторону дома Нетаньяху», — приводит детали разговора пресс-служба Стармера.
Затем политики обсудили ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара и шансы на возвращение удерживаемых заложников, а также сошлись во мнении о важности завершения конфликта в Ливане дипломатией. В завершение премьеры затронули вопрос доставки в Газу гуманитарной помощи.
Напомним, что запущенный из Ливана дрон пытался атаковать резиденцию Нетаньяху 19 октября, но промахнулся и повредил другое здание. Израильский премьер уверен, что за неудачным покушением стоит Иран.