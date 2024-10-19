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19 октября, 17:58

Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в покушении на него после атаки дрона

«Агенты Ирана» пытались совершить покушение на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его жену, заявил он, комментируя атаку беспилотника в районе Кейсарии. Политик отметил, что это не помешает стране продолжать военные действия против группировок ХАМАС и «Хезболлах».

«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал глава израильского кабмина у себя в соцсетях.

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Ранее Life.ru рассказывал, что беспилотник из Ливана, который повредил здание в израильском городе Кейсария, изначально был направлен на частную резиденцию Нетаньяху, но перепутал цель. В результате атаки один БПЛА повредил здание. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. При этом изначально Ливан отправил в еврейское государство три дрона, но два смогли перехватить.

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ТАСС / AP

Александра Мышляева
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