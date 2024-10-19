Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в покушении на него после атаки дрона

«Агенты Ирана» пытались совершить покушение на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его жену, заявил он, комментируя атаку беспилотника в районе Кейсарии. Политик отметил, что это не помешает стране продолжать военные действия против группировок ХАМАС и «Хезболлах».

«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал глава израильского кабмина у себя в соцсетях.