Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в покушении на него после атаки дрона
«Агенты Ирана» пытались совершить покушение на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его жену, заявил он, комментируя атаку беспилотника в районе Кейсарии. Политик отметил, что это не помешает стране продолжать военные действия против группировок ХАМАС и «Хезболлах».
«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал глава израильского кабмина у себя в соцсетях.
Ранее Life.ru рассказывал, что беспилотник из Ливана, который повредил здание в израильском городе Кейсария, изначально был направлен на частную резиденцию Нетаньяху, но перепутал цель. В результате атаки один БПЛА повредил здание. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. При этом изначально Ливан отправил в еврейское государство три дрона, но два смогли перехватить.
ТАСС / AP