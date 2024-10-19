У Израиля появились жуткие планы на тело убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Тело убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара Израиль может использовать как «разменную монету» в процессе обмена пленными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.

«Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве «разменной монеты» в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе», — сказано в публикации.