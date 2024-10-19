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19 октября, 05:43

У Израиля появились жуткие планы на тело убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара

CNN: Израиль использует тело Синвара как «разменную монету» для возврата пленных

Яхья Синвар. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Яхья Синвар. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Тело убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара Израиль может использовать как «разменную монету» в процессе обмена пленными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.

«Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве «разменной монеты» в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе», — сказано в публикации.

Источники канала уверен, что, скорее всего, останки Синвара будут возвращены в сектор Газа лишь при таком раскладе.

СМИ выяснили, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар
СМИ выяснили, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар

Ранее израильская сторона сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара. Затем были опубликованы видео с последними минутами его жизни. Поддержку Израилю в операции оказывали США. После убийства во главе движения встал Халед Машаль, который раньше был главной зарубежного представительства политбюро.

Владимир Озеров
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