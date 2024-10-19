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19 октября, 04:58

СМИ выяснили, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар

CNN: Глава ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главного патологоанатома центра судебной медицины Израиля Хена Кугеля, который проводил вскрытие.

«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжёлая черепно-мозговая травма», — заявил Кугель.

Он также отметил, что на теле Синвара были обнаружены и другие ранения, которые могли быть получены в результате попадания танкового снаряда или ракеты.

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Напомним, ранее Израиль объявил о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара. Были обнародованы видеозаписи, запечатлевшие последние минуты его жизни. Израиль провёл операцию при содействии американской разведки. В результате руководителем ХАМАС стал Халед Машаль, ранее возглавлявший зарубежное представительство палестинского движения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Анатолий Цейко
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