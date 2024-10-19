СМИ выяснили, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главного патологоанатома центра судебной медицины Израиля Хена Кугеля, который проводил вскрытие.

«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжёлая черепно-мозговая травма», — заявил Кугель.