СМИ выяснили, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар
CNN: Глава ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главного патологоанатома центра судебной медицины Израиля Хена Кугеля, который проводил вскрытие.
«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжёлая черепно-мозговая травма», — заявил Кугель.
Он также отметил, что на теле Синвара были обнаружены и другие ранения, которые могли быть получены в результате попадания танкового снаряда или ракеты.
Напомним, ранее Израиль объявил о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара. Были обнародованы видеозаписи, запечатлевшие последние минуты его жизни. Израиль провёл операцию при содействии американской разведки. В результате руководителем ХАМАС стал Халед Машаль, ранее возглавлявший зарубежное представительство палестинского движения.
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