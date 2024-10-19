Резиденцию Нетаньяху атаковал беспилотник из Ливана, но перепутал цель

Беспилотник из Ливана, который повредил здание в израильском городе Кейсария, изначально был направлен на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванный израильский источник.

В результате атаки один БПЛА повредил здание. Информации о пострадавших не сообщалось. При этом изначально Ливан отправил в Израиль три летательных аппарата, но два смогли перехватить.