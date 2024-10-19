Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 08:23

Резиденцию Нетаньяху атаковал беспилотник из Ливана, но перепутал цель

SNA: Ливанский БПЛА летел на резиденцию Нетаньяху, но попал в здание в Кейсарии

Беспилотник из Ливана, который повредил здание в израильском городе Кейсария, изначально был направлен на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванный израильский источник.

В результате атаки один БПЛА повредил здание. Информации о пострадавших не сообщалось. При этом изначально Ливан отправил в Израиль три летательных аппарата, но два смогли перехватить.

У Израиля появились жуткие планы на тело убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара
У Израиля появились жуткие планы на тело убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Очередной виток напряжённости на Ближнем Востоке связан с убийством главы ХАМАС. Израильская армия сообщила о ликвидации Яхьи Синвара и выложила видео с последними минутами его жизни. Поддержку ЦАХАЛ в операции оказывали США. После убийства во главе движения встал Халед Машаль, который раньше был главной зарубежного представительства политбюро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Наталья Афонина
  • Новости
  • Биньямин Нетаньяху
  • Ливан
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров