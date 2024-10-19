Резиденцию Нетаньяху атаковал беспилотник из Ливана, но перепутал цель
SNA: Ливанский БПЛА летел на резиденцию Нетаньяху, но попал в здание в Кейсарии
Беспилотник из Ливана, который повредил здание в израильском городе Кейсария, изначально был направлен на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванный израильский источник.
В результате атаки один БПЛА повредил здание. Информации о пострадавших не сообщалось. При этом изначально Ливан отправил в Израиль три летательных аппарата, но два смогли перехватить.
Очередной виток напряжённости на Ближнем Востоке связан с убийством главы ХАМАС. Израильская армия сообщила о ликвидации Яхьи Синвара и выложила видео с последними минутами его жизни. Поддержку ЦАХАЛ в операции оказывали США. После убийства во главе движения встал Халед Машаль, который раньше был главной зарубежного представительства политбюро.
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