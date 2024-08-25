«Социальная чёрная дыра»: Британский премьер готовится принять «непопулярные решения»
Премьер Британии Стармер намерен объявить о скором ухудшении ситуации в стране
Председатель правительства Соединённого Королевства Кир Стармер готовится принять непопулярные решения. Как пишет газета Telegraph, которая приводит цитаты из его предстоящей речи, в своём ближайшем выступлении политический деятель предупредит своих соотечественников о скором ухудшении ситуации в стране.
«Сэр Кир предупредит «трудящихся», что он должен принять «непопулярные решения», — указано в материале.
Журналисты подчёркивают, что британский премьер-министр подготавливает почву для увеличения налоговой нагрузки на граждан, а также снижения затрат из казны. Для этого он намерен заявить, что его правительству от предыдущего досталась «не просто экономическая чёрная дыра, а социальная чёрная дыра».
В своей речи Стармер планирует предупредить население об ухудшении ситуации в Великобритании. Глава кабинета министров объявит, что лишь после этого станет лучше. Стоит отметить, что, согласно исследованию компании Ipsos, половина британцев считает, что их страна движется в неверном направлении.
Напомним, 5 июля текущего года лидер Лейбористской партии Кир Стармер после победы на выборах официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. В Букингемском дворце тогда сообщали, что он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III.
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