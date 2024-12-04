За последние сутки вооружённые силы Украины понесли потери в Круской области свыше 280 военнослужащих, а также были уничтожены танк, две бронемашины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномёта. Об этом сообщили на брифинге в среду в пресс-службе российского Министерства обороны.

По данным военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37 935 военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 225 боевых бронированных машин, 1 082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и шесть установок MLRS производства США, а также 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.