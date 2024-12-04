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4 декабря, 11:51

ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 280 военных и танк

За последние сутки вооружённые силы Украины понесли потери в Круской области свыше 280 военнослужащих, а также были уничтожены танк, две бронемашины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномёта. Об этом сообщили на брифинге в среду в пресс-службе российского Министерства обороны.

По данным военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37 935 военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 225 боевых бронированных машин, 1 082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и шесть установок MLRS производства США, а также 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

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Ранее Life.ru писал, что Киев отказался признать «героями» погибших в Курской области. По словам украинских командиров, герои так воевать не могли.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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