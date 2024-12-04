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4 декабря, 10:58

Раскрыты подробности плана Трампа по урегулированию украинского конфликта

Reuters: План Трампа включает отказ Украины от территорий и членства в НАТО

План избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий и членства в НАТО, передаёт Reuters. Такие выводы следуют из анализа предложений главных советников республиканца и информации осведомлённых источников. К слову, именно эти условия озвучил президент России Владимир Путин в июне этого года.

«Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры методом кнута и пряника, включая прекращение военной помощи Киеву, если он не согласится на переговоры, но увеличение помощи, если президент России Владимир Путин откажется», — пишет агентство

Журналисты отмечают, что Трампу ещё предстоит собрать главную рабочую группу по разработке плана урегулирования конфликта. По данным СМИ, будущий хозяин Белого дома рассматривает три варианта плана: от своего вице-президента Джей Ди Вэнса, от кандидата на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога, а также от бывшего директора Национальной разведки Ричарда Гренелла.

Вэнс предлагает суверенитет для Украины и гарантии того, что страна не вступит в НАТО. План Келлога, в разработке которого участвовал экс-чиновник Совета национальной безопасности Фред Фляйц, включает прекращение огня и заморозку конфликта. Гренелл призывает создать на востоке Украины автономии. При этом, по его мнению, вступление страны в НАТО не соответствует интересам Вашингтона.

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Напомним, что отказ Украины от членства в НАТО и вывод войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей являются главными пунктами для мирных переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин в июне этого года на встрече с руководством МИД. В конце ноября Зеленский впервые согласился уступить территории в обмен на полное членство в НАТО.

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Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Полина Никифорова
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