Раскрыты подробности плана Трампа по урегулированию украинского конфликта

План избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий и членства в НАТО, передаёт Reuters. Такие выводы следуют из анализа предложений главных советников республиканца и информации осведомлённых источников. К слову, именно эти условия озвучил президент России Владимир Путин в июне этого года.

«Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры методом кнута и пряника, включая прекращение военной помощи Киеву, если он не согласится на переговоры, но увеличение помощи, если президент России Владимир Путин откажется», — пишет агентство

Журналисты отмечают, что Трампу ещё предстоит собрать главную рабочую группу по разработке плана урегулирования конфликта. По данным СМИ, будущий хозяин Белого дома рассматривает три варианта плана: от своего вице-президента Джей Ди Вэнса, от кандидата на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога, а также от бывшего директора Национальной разведки Ричарда Гренелла.