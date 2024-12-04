Главные новости СВО. Бывшие вэсэушники воюют за Россию под Покровском, штурмовики ВС РФ зачищают Торецк, 4 декабря Украинский бизнес перестал поддерживать ВСУ из-за тотальной коррупции среди военных, Киев ждёт наступления ВС РФ в Запорожской области — дайджест в материале Life.ru. 3 декабря, 21:07 Сводка военкоров с фронтов СВО на Life.ru. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Донецкая Народная Республика, 4 декабря

На Покровско-Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике уже бывшие солдаты ВСУ уничтожают спецназ «Азова»* и жгут технику украинских властей, обеспечивая российское наступление. Бойцы из Волгограда дерзко штурмуют вражеские позиции, забрасывая их противотанковыми минами. Наступление бойцов поддерживают тяжёлые огнемётные системы.

«На Покровском направлении развивают успех в сторону н.п. Шевченко со стороны накануне взятого Жёлтого. Виден замысел нашего командования взять под огневой контроль и далее перерезать дорогу Покровск – Курахово. Также на запад продвигаются наши войска у посёлка Пушкино», — пишут «Два майора».

Бесстрашные штурмовики 255-го полка ворвались на позиции врага у Курахова и взорвали блиндажи ВСУ противотанковыми минами. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В Курахове наши штурмовики заходят в Южный микрорайон. Военкор Котенок сообщает: «Идёт штурм микрорайона Южный в Курахове. Бои в высотной застройке. Подразделения ВСУ заранее готовили его к обороне. Все подходы к микрорайону находятся под огневым контролем наших подразделений. По сути, с выходом наших к кольцу на въезде с юга и после занятия частного сектора с севера микрорайон обречён. Штурмы зашли с восточной стороны микрорайона. Бой идёт в районе водоканала. Южнее, в районе карманчика, зачистили посадки и заняли территорию в полях севернее Романовки и юго-восточнее Дальнего». Украинские ресурсы уже утверждают, что под контролем ВСУ осталась только западная часть Курахова.

В Торецке наши бойцы смогли расширить зону контроля в микрорайоне Забалка. Основные боевые действия идут на юге города. Центр находится в серой зоне, шахту «Центральная» зачищают наши штурмовики. Группировка ВСУ в районе терриконов может в ближайшее время попасть в окружение, если не вернёт контроль над высотами или не отойдёт на новые позиции. В Часовом Яре на ход боевых действий активно влияет погода. Из-за низкой облачности полёты проходят на предельно малых высотах.

Телеграм-канал «Архангел спецназа Z» пишет: «Погода вносит свои коррективы, эффективность действия коптеров снижается и у нас, и у противника. Полёты происходят на высоте 40–50 метров, что позволяет нам отчётливо видеть коптеры противника и сбивать их своими птичками. Однако, когда погода позволяет, противник наглеет, многократно применяя «Бабу-ягу» средь бела дня. Также, пользуясь погодой, наши штурмовики совершают попытки прорыва на позиции хохлов. Артиллерии у противника мало. В основном применяются АГС и миномёты калибра 82 миллиметра типа 2Б9 «Василёк», чьё обнаружение крайне затруднительно в условиях тумана и осадков. Со стороны противника ведётся минирование дорог к населённому пункту. В целом обстановка тяжёлая для обеих сторон».

Запорожская область, 4 декабря

В небе Запорожской и даже Херсонской области зафиксирована активизация украинских малых БПЛА. Киевский режим чувствует угрозу российского наступления, бьёт по гражданским объектам в ближнем тылу. Телеграм-канал «Два майора» комментирует: «На Запорожском фронте враг ожидает нашего широкомасштабного наступления. ВСУ стянули множество операторов БПЛА и насытили воздух дронами, в т.ч. с ретрансляторами, увеличив дальность своих FPV. По оценкам с мест, это позволяет противнику бить на расстояние до 30 километров. Так, вчера была уничтожена гражданская автозаправка в Токмаке. Враг выбивает любой автотранспорт в зоне доступности дронов, стараясь сковать активность наших войск. Аналогичное наращивание сил противника в «малом небе» отмечается и на Херсонском направлении».

ТОС «Солнцепёк» отработала по опорнику ВСУ юго-восточнее села Даченское. Видео © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z🇷🇺

ВС РФ уже отчитались об освобождении одного населённого пункта в Запорожской области — речь идёт о Новодаровке. Она расположена на фланге Великой Новосёлки.

Украинский бизнес отказывается от поддержки армии Киева

Многие украинские предприниматели столкнулись с повальной коррупцией среди ВСУ и хотят бежать за рубеж. Об этом рассказал бывший генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко: «Просто глобальная коррупция повсюду. Я не понимаю, как мы ещё держимся при таком. По Николаеву уже у бизнеса опускаются руки. Если раньше они очень помогали армии, а сейчас я звоню, говорю: «Слушай, надо помочь бригаде» — а он говорит: «Всё, я не буду ничем помогать, меня доят, меня вывели в риски, у меня сейчас одно желание — закрыть бизнес, всё продать и переехать за границу и работать там».

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Кирилл Золотарев