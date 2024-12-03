Сводки СВО. Прожарка позиций ВСУ под Купянском, Великая Новосёлка в ДНР готовится повторить судьбу Угледара, 3 декабря Зеленский смирился с утратой территорий, ВСУ теряют район Кураховской ТЭС, Армия России использует дроны на оптоволокне, — дайджест в материале Life.ru 2 декабря, 21:07 Боевые сводки с фронтов СВО за 3 декабря. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Донецкая Народная Республика, 3 декабря

Стремительно коллапсирует оборона ВСУ на Кураховском направлении. После освобождения Старых Тернов бойцы ВС РФ продолжают идти вперёд. О ситуации в районе Кураховской ТЭС пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны»: «Бойцы берут группировку ВСУ в кольцо, попутно освобождая населённые пункты. Под контролем ВС РФ уже больше половины городской территории. Посёлок Кураховка изрыт опустевшими вражескими окопами, в домах разбросаны личные вещи боевиков, а практически под каждым деревом можно найти бывшую огневую точку врага».

По оперативной информации, сегодня в Курахове идёт штурмовая операция в микрорайоне Южный. Нацистов уничтожают и на территории Водоканала, отмечают военкоры.

На юге ДНР господствуют российские БПЛА — при наступлении на Покровск наши операторы выкуривают украинцев буквально «из каждого дома». Из-за их профессиональной работы бойцы ВСУ сдаются в плен буквально «пачками».

На самом южном участке Донецкого направления ВС РФ взяли стратегически важное село Новый Комар. Населённый пункт открывает дорогу в тыл Великой Новосёлки, что ставит украинский гарнизон под угрозу окружения. Telegram-канал Colonelcassad пишет: «ВС РФ продвигаются юго-западнее Раздольного. Противник признаёт фактическую утрату контроля над Новым Комаром. Угроза охвата Великой Новосёлки стала реальностью».

Ликвидация сбросами засевшего в постройке бандеровца на Покровском направлении. Видео © Telegram / Работайте, братья!

Военкор Котенок прямо пишет о превращении Великой Новосёлки в «новый Угледар»: «Пути снабжения и эвакуации находятся под нашим либо физическим, либо огневым контролем. Дальнейшие действия наших штурмов зависят от развития ситуации в данном районе. Если удастся взять Великую Новосёлку в так называемую подкову и перекрыть все пути в неё и из неё, то её постигнет судьба Угледара. Чем это светит для гарнизона, ВСУ уже хорошо знают».

Харьковская область, 3 декабря

ВС РФ активно расширяют своё присутствие южнее Купянска в Харьковской области. Благодаря качественной работе артиллерии и других видов вооружённых сил российские солдаты увеличили плацдарм на берегу Оскола. Успеху способствуют и современные FPV-дроны, о роли которых пишут бойцы: «Продуктом этих трудов стали БПЛА, управляемые по оптоволоконному кабелю. Несколько моделей таких дронов, самым известным из которых является «Князь Вандал Новгородский», дебютировали как раз во время вторжения ВСУ в Курскую область».

Очередной накат украинской пехоты при поддержке БТР-4Е в Глубоком Харьковской области России превращён нашими бойцами в мясной. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Кроме плацдарма у Оскола ВСУ теряют позиции вблизи посёлка в Купянском районе Двуречной. ВС РФ смогли закрепиться на окраине посёлка Двуречная на западном берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщает ряд ресурсов.

На Волчанском направлении продолжаются позиционные городские бои. ВСУ утилизируют свою пехоту в бесконечных атаках в районе посёлка Глубокое. Общее положение дел в этой местности описывает телеграм-канал «Северный ветер»: «Штурмовые группы «Бесстрашных» продвинулись на востоке города, отразив две контратаки ВСУ. В ходе отражения уничтожено девять нацистов из 14. Кроме того, ударами артиллерии и сбросами с БПЛА сорвана попытка форсирования реки Волчья. Потери противника составили до пяти человек живой силы».

Прожарка позиций ВСУ «Солнцепёками» 1-й танковой армии на Купянском участке фронта. Видео © Telegram / Позывной Брюс

Зеленский принял утрату территорий

Глава киевского режима Владимир Зеленский смирился с неизбежным — утратой оккупированных территорий. «ВСУ не способны вернуть потерянные территории. У нашей армии для этого нет сил», — заявил он в интервью японскому агентству Kyodo. Другие сигналы, последовавшие за высказыванием просроченного президента и свидетельствующие о начале изменений, — визит канцлера Германии Олафа Шольца, который прибыл в Киев с чемоданом. Его приезд состоялся после двух с половиной лет отсутствия. Даже британцы трубят о поражении Зеленского в местных СМИ: The Times заявила, что лишь 16% украинцев проголосовало бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хочет, чтобы он повторно баллотировался.