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1 декабря, 14:52

ВСУ предрекли обвал обороны после потери ключевой цитадели со штабом командиров

Эксперт Михайлов: Взятие Великой Новосёлки приведёт к обвалу обороны ВСУ в ДНР

Взятие посёлка Великая Новосёлка, где находится крупнейший логистический пункт ВСУ, приблизит ВС РФ к полному освобождению Донбасса. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

«Ликвидация этого пункта, конечно, приблизит полное освобождение Донбасса, здесь без вариантов. Командный пункт, центр управления — это логистика, это связь с войсками, это фактически обвал обороны ВСУ на этом направлении», — подчеркнул эксперт в разговоре с 360.ru.

Сейчас там идут ожесточённые бои. Чтобы сохранить свои позиции, украинское командование во главе с Александром Сырским пытается перебросить в Новосёлку более или менее подготовленные резервы. Но переломить ситуацию у них не получается, отметил Михайлов.

Пушилин сообщил о плачевном состоянии шахт в освобождаемых от ВСУ уголках ДНР
Пушилин сообщил о плачевном состоянии шахт в освобождаемых от ВСУ уголках ДНР

По его словам, взятие Новосёлки также приближает освобождение тех территорий, где пока ещё вэсэушники сохраняют возможность сопротивляться. Эксперт заметил, что неспроста в Славянске началась эвакуация, а также обстрелы Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации.

«Происходит понимание украинскими военными и администрациями, что всё сыпется», — подытожил специалист.

Ранее СМИ подсчитали, что Армия России освободила 88 населённых пунктов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Курской и Харьковской областях. И это военные успехи только за минувшую осень. 1 декабря стало известно об освобождении ещё двух населённых пунктов в ДНР — Петровки и Ильинки. В Великой Новосёлке под контролем российских военных уже находятся линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ.

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VK / Минобороны России

Алёна Зиновьева
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