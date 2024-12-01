ВСУ предрекли обвал обороны после потери ключевой цитадели со штабом командиров

Взятие посёлка Великая Новосёлка, где находится крупнейший логистический пункт ВСУ, приблизит ВС РФ к полному освобождению Донбасса. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

«Ликвидация этого пункта, конечно, приблизит полное освобождение Донбасса, здесь без вариантов. Командный пункт, центр управления — это логистика, это связь с войсками, это фактически обвал обороны ВСУ на этом направлении», — подчеркнул эксперт в разговоре с 360.ru.

Сейчас там идут ожесточённые бои. Чтобы сохранить свои позиции, украинское командование во главе с Александром Сырским пытается перебросить в Новосёлку более или менее подготовленные резервы. Но переломить ситуацию у них не получается, отметил Михайлов.

По его словам, взятие Новосёлки также приближает освобождение тех территорий, где пока ещё вэсэушники сохраняют возможность сопротивляться. Эксперт заметил, что неспроста в Славянске началась эвакуация, а также обстрелы Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации.