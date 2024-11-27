ВС РФ взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новосёлке

Линии снабжения и транспортные коридоры, ведущие к Великой Новосёлке на западе ДНР, находятся под контролем российских войск. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В восточной части Великой Новосёлки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».