Пушилин сообщил о плачевном состоянии шахт в освобождаемых от ВСУ уголках ДНР
Угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой Народной Республики находятся в крайне плачевном состоянии, для продолжения эксплуатации они нуждаются в детальной оценке специалистов. Об этмо сообщил глава ДНР Денис Пушилин на съезде донецкой региональной общественной организации «Молодая республика» в Ростове-на-Дону.
«Шахты в плачевном состоянии. Оценку дадут позже специалисты, но ситуация крайне сложная. Это и на Угледарском направлении, в том числе на всех освобождаемых территориях», — сказал журналистам Пушилин в ответ на вопрос о состоянии шахт в Селидове и Новогродовке.
Ранее Пушилин сообщил о боях и продвижении ВС РФ в центральных районах Дзержинска ДНР. По его словам, командование ВСУ не даёт своим бойцам приказа отступать, несмотря на то что шансов выбраться живыми из города у противника всё меньше.
Shutterstock / FOTODOM / DmyTo