«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 11:58

Пушилин сообщил о плачевном состоянии шахт в освобождаемых от ВСУ уголках ДНР

Угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой Народной Республики находятся в крайне плачевном состоянии, для продолжения эксплуатации они нуждаются в детальной оценке специалистов. Об этмо сообщил глава ДНР Денис Пушилин на съезде донецкой региональной общественной организации «Молодая республика» в Ростове-на-Дону.

«Шахты в плачевном состоянии. Оценку дадут позже специалисты, но ситуация крайне сложная. Это и на Угледарском направлении, в том числе на всех освобождаемых территориях», — сказал журналистам Пушилин в ответ на вопрос о состоянии шахт в Селидове и Новогродовке.

Воссоединение народов: Медведчук заявил, что уже 15,7 млн украинцев сбежали от Зеленского в Россию
Воссоединение народов: Медведчук заявил, что уже 15,7 млн украинцев сбежали от Зеленского в Россию

Ранее Пушилин сообщил о боях и продвижении ВС РФ в центральных районах Дзержинска ДНР. По его словам, командование ВСУ не даёт своим бойцам приказа отступать, несмотря на то что шансов выбраться живыми из города у противника всё меньше.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar