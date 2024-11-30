Пушилин сообщил о плачевном состоянии шахт в освобождаемых от ВСУ уголках ДНР

Угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой Народной Республики находятся в крайне плачевном состоянии, для продолжения эксплуатации они нуждаются в детальной оценке специалистов. Об этмо сообщил глава ДНР Денис Пушилин на съезде донецкой региональной общественной организации «Молодая республика» в Ростове-на-Дону.

«Шахты в плачевном состоянии. Оценку дадут позже специалисты, но ситуация крайне сложная. Это и на Угледарском направлении, в том числе на всех освобождаемых территориях», — сказал журналистам Пушилин в ответ на вопрос о состоянии шахт в Селидове и Новогродовке.