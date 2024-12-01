Пушилин: Армия России продвигается на четырёх направлениях в ДНР

Наши бойцы осуществляют наступательные действия на направлениях Красноармейск, Курахово, Великая Новосёловка и Часов Яр в Донецкой Народной Республике, невзирая на активное сопротивление со стороны украинских войск и их резервы. Об этом сообщил Денис Пушилин, глава ДНР, в видеообращении, опубликованном на своём телеграм-канале.

«Мы фиксируем продвижение на красноармейском направлении, на кураховском направлении, на великоновоселовском направлении, а также на часовярском направлении Вооруженных сил РФ. Мы видим, что противник упирается, местами перебрасывает резервы», — сказал он.

Пушилин отметил, что на Красноармейском направлении российские силы всё ближе подходят к дороге Курахово — Красноармейск. В районе Великой Новосёловки идёт бой на нескольких участках, и российские войска имеют определённые успехи. На Часовярском направлении, в самом городе, противник серьёзно укрепился на огнеупорном комбинате, но наши подразделения успешно ведут борьбу, подчеркнул глава ДНР. Также он добавил, что для нас важна трасса Константиновка — Часов Яр, которая является приоритетом для ВС РФ. Продолжаются боевые действия и в Торецке. Противник перебрасывает резервы и беспилотники, и его намерения относительно Горловки очевидны, поскольку зафиксировано много попыток ударов по инфраструктуре.