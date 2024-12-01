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1 декабря, 18:57

Пушилин: Армия России продвигается на четырёх направлениях в ДНР

Наши бойцы осуществляют наступательные действия на направлениях Красноармейск, Курахово, Великая Новосёловка и Часов Яр в Донецкой Народной Республике, невзирая на активное сопротивление со стороны украинских войск и их резервы. Об этом сообщил Денис Пушилин, глава ДНР, в видеообращении, опубликованном на своём телеграм-канале.

«Мы фиксируем продвижение на красноармейском направлении, на кураховском направлении, на великоновоселовском направлении, а также на часовярском направлении Вооруженных сил РФ. Мы видим, что противник упирается, местами перебрасывает резервы», — сказал он.

Пушилин отметил, что на Красноармейском направлении российские силы всё ближе подходят к дороге Курахово — Красноармейск. В районе Великой Новосёловки идёт бой на нескольких участках, и российские войска имеют определённые успехи. На Часовярском направлении, в самом городе, противник серьёзно укрепился на огнеупорном комбинате, но наши подразделения успешно ведут борьбу, подчеркнул глава ДНР. Также он добавил, что для нас важна трасса Константиновка — Часов Яр, которая является приоритетом для ВС РФ. Продолжаются боевые действия и в Торецке. Противник перебрасывает резервы и беспилотники, и его намерения относительно Горловки очевидны, поскольку зафиксировано много попыток ударов по инфраструктуре.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что российская армия освободила 88 населённых пунктов в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях всего за минувшую осень. 1 декабря уточнялось, что под контроль наши парней перешли ещё два населённых пункта в ДНР — Петровка и Ильинка. В Великой Новосёлке российские военные уже контролируют линии снабжения и транспортные коридоры вооружённых сил Украины.

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Минобороны России

Николь Вербер
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