Российские военные освободили ещё два населённых пункта в зоне СВО
Минобороны: ВС России освободили Новодаровку и Романовку в зоне СВО
Восточная группировка ВС России в ходе проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки освободила село Новодаровка в Запорожской области. Тем временем бойцы группировки «Юг» освободили населённый пункт Романовка. Об этом 3 декабря сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Там добавили, что за минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки Южной группировки составили до 370 военных. Также противник лишился боевой машины пехоты (БМП), станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), полевого склада боеприпасов и пяти автомобилей.
Ранее Life.ru писал, что Армия России освободила Петровку и Ильинку в ДНР. Эта заслуги принадлежит Центральной и Южной группировкам войск.
ТАСС / Алексей Коновалов