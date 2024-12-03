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3 декабря, 09:28

Российские военные освободили ещё два населённых пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС России освободили Новодаровку и Романовку в зоне СВО

Восточная группировка ВС России в ходе проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки освободила село Новодаровка в Запорожской области. Тем временем бойцы группировки «Юг» освободили населённый пункт Романовка. Об этом 3 декабря сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что за минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки Южной группировки составили до 370 военных. Также противник лишился боевой машины пехоты (БМП), станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), полевого склада боеприпасов и пяти автомобилей.

Ранее Life.ru писал, что Армия России освободила Петровку и Ильинку в ДНР. Эта заслуги принадлежит Центральной и Южной группировкам войск.

Осталось 5 населённых пунктов: ВС России приблизились к полному освобождению ЛНР
Осталось 5 населённых пунктов: ВС России приблизились к полному освобождению ЛНР
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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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