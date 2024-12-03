Осталось 5 населённых пунктов: ВС России приблизились к полному освобождению ЛНР
Марочко заявил, что ВС РФ осталось освободить пять населённых пунктов в ЛНР
Российским войскам осталось выгнать подразделения ВСУ из пяти населённых пунктов Луганской Народной Республики до полного контроля над регионом. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Для полного освобождения ЛНР осталось выбить вооружённые формирования Украины из пяти населённых пунктов. За истёкший месяц наши войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР», — сказал он.
Марочко отметил, что ВС РФ удалось освободить Надию, Новоегоровку, Петровское Сватовского округа, Новолюбовку Кременского округа и Белогоровку Лисичанского округа. Большинство из этих населённых пунктов получили критические повреждения от уходящих солдат ВСУ.
Напомним, 1 декабря российская армия, в частности, подразделения группировки войск «Центр», взяли под контроль Петровку в ДНР. Войска планируют продвигаться в сторону населённого пункта Шевченко, так как там находится важный транспортный узел.
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