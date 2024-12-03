«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 06:58

Осталось 5 населённых пунктов: ВС России приблизились к полному освобождению ЛНР

Марочко заявил, что ВС РФ осталось освободить пять населённых пунктов в ЛНР

Российским войскам осталось выгнать подразделения ВСУ из пяти населённых пунктов Луганской Народной Республики до полного контроля над регионом. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Для полного освобождения ЛНР осталось выбить вооружённые формирования Украины из пяти населённых пунктов. За истёкший месяц наши войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР», — сказал он.

Марочко отметил, что ВС РФ удалось освободить Надию, Новоегоровку, Петровское Сватовского округа, Новолюбовку Кременского округа и Белогоровку Лисичанского округа. Большинство из этих населённых пунктов получили критические повреждения от уходящих солдат ВСУ.

Взятие земель и новый штурм: Опубликована карта продвижения Армии России на СВО
Взятие земель и новый штурм: Опубликована карта продвижения Армии России на СВО

Напомним, 1 декабря российская армия, в частности, подразделения группировки войск «Центр», взяли под контроль Петровку в ДНР. Войска планируют продвигаться в сторону населённого пункта Шевченко, так как там находится важный транспортный узел.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar