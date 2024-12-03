Осталось 5 населённых пунктов: ВС России приблизились к полному освобождению ЛНР

Российским войскам осталось выгнать подразделения ВСУ из пяти населённых пунктов Луганской Народной Республики до полного контроля над регионом. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Для полного освобождения ЛНР осталось выбить вооружённые формирования Украины из пяти населённых пунктов. За истёкший месяц наши войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР», — сказал он.