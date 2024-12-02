Захват села Петровка на Красноармейском направлении в ДНР откроет Российской армии возможность для наступления на посёлок Шевченко. Территория сыграет ключевую роль в логистике ВСУ, сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

Сообщается, что российские войска теперь будут продолжать наступление на посёлок Шевченко, который является важной транспортной артерией для передвижения сил ВСУ с нескольких направлений.

«Речь идёт о двух дорогах из Красноармейска и пути из Днепропетровска. Шевченко — это важный логистический узел», — пояснили в силовых структурах.

Это село имеет стратегическое значение благодаря своим ландшафтным особенностям, так как расположено на возвышенности. Также к югу от него находится террикон, с которого украинские военные осуществляют наблюдение.