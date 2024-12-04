ВС России взяли под огневой контроль важный участок трассы Запорожье — Курахово

Крупный участок транспортной артерии, через которую проходит снабжение группировок ВСУ на Южнодонецком направлении — трасса Запорожье-Курахово — на данный момент контролируется российскими военными. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Уже взяли под контроль трассу Курахово — Запорожье. Под огневой контроль уже полный. Притом достаточно большой участок», — сказал он в эфире Первого канала.