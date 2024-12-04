ВС России взяли под огневой контроль важный участок трассы Запорожье — Курахово
Кимаковский: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Запорожье — Курахово в ДНР
Крупный участок транспортной артерии, через которую проходит снабжение группировок ВСУ на Южнодонецком направлении — трасса Запорожье-Курахово — на данный момент контролируется российскими военными. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Уже взяли под контроль трассу Курахово — Запорожье. Под огневой контроль уже полный. Притом достаточно большой участок», — сказал он в эфире Первого канала.
В настоящее время, добавил Кимаковский, наши бойцы вытесняют ВСУшников с северного берега Кураховского водохранилища.
Напомним, что подразделения ВС РФ уже контролируют большую часть Курахово. Владимир Зеленский отчаянно пытается удержать оборону на этом участке, обрекая группировку ВСУ на верную гибель. Впрочем, по прогнозам экспертов, до конца 2024 года город будет полностью освобождён.
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