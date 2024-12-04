Российские военные взяли в плен семерых солдат из президентской бригады ВСУ

Российские военные взяли в плен семерых военнослужащих из отдельной президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло в районе посёлка Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как пишет ТАСС, украинские военные заявили, что сами сложили оружие, когда подразделения ВС России зашли на их позиции. Уточняется, что с пленными обращаются в соответствии со всеми международными нормами.