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4 декабря, 05:25

Российские военные взяли в плен семерых солдат из президентской бригады ВСУ

Российские военные взяли в плен семерых военнослужащих из отдельной президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло в районе посёлка Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как пишет ТАСС, украинские военные заявили, что сами сложили оружие, когда подразделения ВС России зашли на их позиции. Уточняется, что с пленными обращаются в соответствии со всеми международными нормами.

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Не всем военным ВСУ везёт сдаться в плен. Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военные подорвали сослуживца, который хотел сложить оружие и шёл к позициям ВС РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Никита Никонов
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