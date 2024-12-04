Российские военные взяли в плен семерых солдат из президентской бригады ВСУ
Российские военные взяли в плен семерых военнослужащих из отдельной президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло в районе посёлка Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как пишет ТАСС, украинские военные заявили, что сами сложили оружие, когда подразделения ВС России зашли на их позиции. Уточняется, что с пленными обращаются в соответствии со всеми международными нормами.
Не всем военным ВСУ везёт сдаться в плен. Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военные подорвали сослуживца, который хотел сложить оружие и шёл к позициям ВС РФ.
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