Звериная жестокость: ВСУшники подорвали сослуживца, пытавшегося сдаться в плен

ВСУ при помощи дрона атаковали собственного солдата. Военнослужащий шёл с поднятыми руками по направлению к российским позициям, прося о помощи.

ВСУ атаковали собственного бойца, который шёл к позициям российских войск. Видео © Telegram / Zvezdanews

На видеоролике, опубликованном в телеграм-канале телеканала «Звезда», видно, как безоружный украинский солдат, подняв руки, направляется к позициям российских войск. Ему оставалось не более 100 метров, когда следовавший за ним дрон-камикадзе «своих» атаковал его прямо в спину. В результате боец погиб на месте.