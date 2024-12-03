Звериная жестокость: ВСУшники подорвали сослуживца, пытавшегося сдаться в плен
Телеканал «Звезда»: Бойцы ВСУ подорвали сослуживца, шедшего к позициям ВС РФ
ВСУ при помощи дрона атаковали собственного солдата. Военнослужащий шёл с поднятыми руками по направлению к российским позициям, прося о помощи.
ВСУ атаковали собственного бойца, который шёл к позициям российских войск. Видео © Telegram / Zvezdanews
На видеоролике, опубликованном в телеграм-канале телеканала «Звезда», видно, как безоружный украинский солдат, подняв руки, направляется к позициям российских войск. Ему оставалось не более 100 метров, когда следовавший за ним дрон-камикадзе «своих» атаковал его прямо в спину. В результате боец погиб на месте.
Стоить отметить, что подобную жестокость ВСУ проявляют к своим уже далеко не впервые. Ранее Life.ru рассказывал, как украинские войска едва не убили британского наёмника, который решил сложить оружие и оставить позицию в Курской области. Ему лишь чудом удалось добраться до позиций ВС РФ.
Telegram / Zvezdanews