Более 300 военных, 2 танка и 4 БМП: Армия России продолжает перемалывать ВСУ в Курской области
Минобороны: Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 300 военных
Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 300 военных. Также украинские войска лишились двух танков и четырёх боевых машин пехоты (БМП), в том числе двух Bradley американского производства. Об этом 3 декабря сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что ВСУ также потеряли за сутки 17 боевых бронированных машин (ББМ) три артиллерийских орудия, шесть миномётов и три артиллерийских орудия.
Общие потери ВСУ в Курской области превысили 37655 военных. Кроме того, украинская армия лишилась 228 танков, 165 БМП, 123 БТР, 1223 ББМ, 308 артиллерийских орудий, 40 установок РСЗО (11 HIMARS и 6 MLRS американского производства), 13 пусковых установок ЗРК, семи транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и прочей техники, в том числе 13 машин разграждения, шести бронированных ремонтно-эвакуационных машин, одной установки разминирования УР-77, одной командно-штабной машины и 1079 автомобилей.
Ранее западные СМИ сообщили, что ВСУ приказали держать позиции под Курском до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Согласно информации журналистов, украинские солдаты описывают ситуацию как крайне напряжённую. Они выражают опасения, что «могут проиграть». Среди жалоб — трудные погодные условия и хроническая усталость, вызванная постоянными российскими авиаударами.
TACC / Алексей Коновалов