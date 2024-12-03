Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 300 военных. Также украинские войска лишились двух танков и четырёх боевых машин пехоты (БМП), в том числе двух Bradley американского производства. Об этом 3 декабря сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что ВСУ также потеряли за сутки 17 боевых бронированных машин (ББМ) три артиллерийских орудия, шесть миномётов и три артиллерийских орудия.

Общие потери ВСУ в Курской области превысили 37655 военных. Кроме того, украинская армия лишилась 228 танков, 165 БМП, 123 БТР, 1223 ББМ, 308 артиллерийских орудий, 40 установок РСЗО (11 HIMARS и 6 MLRS американского производства), 13 пусковых установок ЗРК, семи транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и прочей техники, в том числе 13 машин разграждения, шести бронированных ремонтно-эвакуационных машин, одной установки разминирования УР-77, одной командно-штабной машины и 1079 автомобилей.