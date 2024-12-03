Украинским военным в Курской области был дан приказ удерживать позиции до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно информации, солдаты ВСУ описывают ситуацию как крайне напряжённую. Они выражают опасения, что «могут проиграть». Среди жалоб — трудные погодные условия и хроническая усталость, вызванная постоянными российскими авиаударами.

«По их словам, теперь приказ заключается в том, чтобы удерживать этот небольшой кусочек российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не войдёт новый президент США с новой политикой», — говорится в тексте.