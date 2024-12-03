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3 декабря, 10:45

Попытки ВСУ найти северокорейцев в курских лесах закончились провалом

«Би-би-си»: ВСУ не смогли обнаружить в Курской области следы солдат из КНДР

Вооружённые силы Украины искали в Курской области следы присутствия солдат из КНДР. Их командование считало, что северокорейцев перебросили для участия в боевых действиях, однако солдаты не смогли ничего обнаружить, сообщает «Би-би-си».

«Очень трудно найти корейца в тёмном курском лесу. Особенно если его здесь нет», — заявил боец ВСУ Павел.

Известно, что командование ВСУ пообещало вознаграждение за пленение северокорейских бойцов, которые сейчас якобы находятся в Курской области. Однако сами украинские военные признались журналистам, что за всё время они ни разу не вступили в боевой контакт с бойцами КНДР.

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Напомним, ранее и в Пентагоне не смогли найти подтверждений заявлениям о том, что против ВСУ задействованы войска, прибывшие из Северной Кореи для участия в боевых действиях на стороне Российской армии. При этом Москва и Пхеньян действительно сотрудничают в военной сфере.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Алена Пенчугина
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