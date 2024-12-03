Вооружённые силы Украины искали в Курской области следы присутствия солдат из КНДР. Их командование считало, что северокорейцев перебросили для участия в боевых действиях, однако солдаты не смогли ничего обнаружить, сообщает «Би-би-си».

«Очень трудно найти корейца в тёмном курском лесу. Особенно если его здесь нет», — заявил боец ВСУ Павел.

Известно, что командование ВСУ пообещало вознаграждение за пленение северокорейских бойцов, которые сейчас якобы находятся в Курской области. Однако сами украинские военные признались журналистам, что за всё время они ни разу не вступили в боевой контакт с бойцами КНДР.