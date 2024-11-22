Рамзан Кадыров: В спецназе «Ахмат» есть командир Хохол и кореец Дима

В составе спецназа «Ахмат» сражаются кореец Дима родом из Сахалина и командир с позывным Хохол. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и боец с позывным Хохол. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навёл всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа «Ахмат», — отметил Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что в составе «Ахмата» есть командир отряда с позывным Хохол. По национальности он украинец, но это абсолютно не мешает ему биться за справедливость плечом к плечу со своими братьями — русскими, чеченцами, татарами и другими народами, как это было во время Великой Отечественной войны, подчеркнул Кадыров.