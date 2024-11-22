«Пора накрыть Запад тротилом»: Кадыров высказался о применении «Орешника»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, что применение российской дальнобойной ракеты «Орешник» может побудить западные страны начать разговоры о переговорах с Россией. Такое мнение он высказал в телеграм-канале, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина.

«Я, как и десятки тысяч воинов на передовой, давно ждал такого заявления Верховного главнокомандующего. Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось», — отметил Кадыров, добавив, что Запад, сидя в своём спокойствии, не понимает, что такое «настоящая война».

По его словам, для запуска ракет средней и малой дальности необходимо участие стран, которые их производят. Он уверен, что применение такого оружия приведёт к давлению на западные страны, и они, возможно, начнут намекать на необходимость переговоров.

Вместе с тем глава Чечни подчеркнул, что любые разговоры должны начинаться с выполнения требований России в полном объёме, без условий и снисхождений. Кадыров отметил, что лишь демонстрация силы российских вооружений способна заставить противников пересмотреть свою позицию и прекратить попытки скрытого участия в конфликте.