Министр обороны Белоусов рассказал о сотрудничестве с КНДР в военной сфере

Сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной области активно развивается. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Андрей Белоусов во время переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.

«В настоящее время дружеские связи между Россией и КНДР расширяются во всех сферах, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех соглашений, достигнутых на высшем уровне, и рассчитываем на тесное и продуктивное взаимодействие с нашими корейскими партнёрами», — отметил российский министр.

Глава военного ведомства выразил уверенность, что текущие переговоры способствуют укреплению стратегического партнёрства между Россией и Кореей в области обороны.

Со своей стороны, министр обороны КНДР подчеркнул важность боевой дружбы и сотрудничества между армиями двух стран. Он отметил, что в настоящее время активно проводятся обмены и сотрудничество между военными ведомствами, включая высокоуровневые делегации.