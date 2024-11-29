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Регион
29 ноября, 08:26

Министр обороны Белоусов рассказал о сотрудничестве с КНДР в военной сфере

Сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной области активно развивается. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Андрей Белоусов во время переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.

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«В настоящее время дружеские связи между Россией и КНДР расширяются во всех сферах, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех соглашений, достигнутых на высшем уровне, и рассчитываем на тесное и продуктивное взаимодействие с нашими корейскими партнёрами», — отметил российский министр.

Глава военного ведомства выразил уверенность, что текущие переговоры способствуют укреплению стратегического партнёрства между Россией и Кореей в области обороны.

Со своей стороны, министр обороны КНДР подчеркнул важность боевой дружбы и сотрудничества между армиями двух стран. Он отметил, что в настоящее время активно проводятся обмены и сотрудничество между военными ведомствами, включая высокоуровневые делегации.

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Напомним, что 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР. В преамбуле документа говорится, что он отвечает коренным интересам народов двух стран «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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